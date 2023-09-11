В Кремле сообщили о скорой встрече Путина и Ким Чен Ына Кремль: Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению российского президента Владимира Путина в ближайшие дни посетит Россию, заявила пресс-служба Кремля на официальном сайте. О точных сроках встречи пока не сообщалось.

По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом, — указано в сообщении.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что встреча президента России с Ким Чен Ыном в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) не планируется. При этом он не подтвердил и не опроверг слухи о возможном визите главы КНДР в Россию.

Ранее о планах Ким Чен Ына посетить Россию писали американские СМИ. По их информации, он собирается встретиться с Путиным во Владивостоке и обсудить возможность поставок Москве оружия, в том числе артиллерийских снарядов и противотанковых ракет. При этом от российской стороны он ожидает передачи передовых технологий для спутников и атомных подлодок.

Некоторые западные СМИ выразили обеспокоенность по поводу этой встречи. Они отметили, что КНДР может получить значительную экономическую поддержку со стороны России, которая позволит Пхеньяну нарастить производство оружия. Кроме того, указали на то, что сотрудничество России и Северной Кореи может проходить при поддержке Китая и эти отношения невозможно прервать из-за географической близости.