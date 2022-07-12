В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в заседании Госдумы 15 июля Песков заявил, что Путин не планирует участвовать во внеочередном заседании Госдумы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не планирует выступать в Госдуме 15 июля во время внеочередного заседания нижней палаты парламента, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли президент приехать в Думу, чтобы выступить перед депутатами со своим видением перспектив развития ситуации в мире.

Нет, — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также не стал комментировать внеплановое заседание Госдумы и не указал, знают ли в администрации президента, по какому поводу палата его проведет.

Пленарное заседание Госдумы назначено на полдень 15 июля. Подчеркивается, что депутаты планируют дать правовое реагирование всем процессам, которые происходят в стране на сегодняшний день. По предварительным планам, на встрече будет рассмотрено больше 60 вопросов. Кроме того, за несколько часов до пленарного заседания соберется Совет Думы.

Ранее спикер Вячеслав Володин заявил, что внеочередное заседание Госдумы нужно для рассмотрения мер по поддержке россиян и отечественной экономики. По его словам, только с 4 июля в нижнюю палату парламента уже поступило 42 законопроекта. Всего за последние две недели на рассмотрение Государственной думы внесли уже порядка 86 инициатив.