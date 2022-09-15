В Кремле рассказали, о чем поговорят Путин и Эрдоган на саммите ШОС Песков: Путин и Эрдоган обсудят реализацию зерновой сделки на саммите ШОС

Фото: Michael Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в эту пятницу, 16 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудят эффективность реализации зернового соглашения в ходе двусторонней встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ПРАЙМ.

Президент Путин и Эрдоган договорились обсудить то, как реализуется эта сделка, и также оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, — рассказал Песков.

Ранее Путин в ходе заседания Совбеза призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны. По словам главы государства, лишь 3% зерновых от всех поставок в рамках продовольственной сделки дошли по нужному адресу. Путин также поручил первому зампреду российского правительства Андрею Белоусову заняться вопросами поставок продовольствия.

До этого Путин заявил, что Москва сделала все, чтобы сырье покинуло украинские порты и интересы голодающих стран были обеспечены. Тем не менее по Всемирной продовольственной программе ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся государствам, было загружено всего два корабля из 87. На них вывезли только 60 тысяч тонн зерна из 2 млн тонн.