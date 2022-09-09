Путин призвал поставлять больше украинского зерна в беднейшие страны

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин призвал увеличить объемы поставок украинского зерна в беднейшие страны в ходе заседания Совбеза РФ. По словам российского главы, всего лишь 3% зерновых от всех поставок в рамках продовольственной сделки дошли по нужному адресу. Поручил первому зампреду российского правительства Андрею Белоусову заняться вопросами поставок продовольствия.

Здесь есть технические вопросы, которые сейчас прорабатываются ООН я поручил вице-премьеру российского правительства Белоусову быть в контакте с коллегами из ООН, я попросил бы тоже МИД подключиться и сопровождать эти переговоры, помочь с этим, — заявил Путин.

Помимо этого, президент объявил, что скопившиеся в портах Европы удобрения российские производители готовы бесплатно передать властям развивающихся стран. Российский лидер отметил, что РФ за четыре месяца отправила 7 млн тонн удобрений, сообщает ТАСС. Из них, как подчеркнул Путин, 3 млн ушли в Азию, Африку и страны Латинской Америки. По словам президента, в число поставленных удобрений вошли калийные, азотные, сложные и смешанные растворы.

Также президент опроверг сомнения некоторых стран, касательно информации о вывозе зерна из украинских портов. Путин заверил, что в этом вопросе у РФ «все ходы записаны», сообщает ТАСС. Глава государства напомнил, что отправка зерновых совершается в содействии с Турцией и ООН.

И нам европейские партнеры все время говорили о необходимости наладить такие поставки, в том числе с Украины и, прежде всего, в интересах беднейших стран, — заявил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на рынки не выполняется. По словам представителя Кремля, США и страны ЕС по-прежнему делают лукавые заявления о том, что на российское продовольствие и удобрения западные санкции не распространяются. Однако по факту вывоз отечественных продуктов и удобрений затруднен и ограничен.