В Кремле раскрыли, когда Путин примет решение об участии в саммите G20 Ушаков: решение об участии Путина в саммите G20 будет принято перед поездкой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Решение о формате участия России в саммите G20 будет принято непосредственно перед поездкой. Об этом сообщил помощник президента страны Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Ушаков отметил, что РФ получила приглашение на участие в саммите и ответила на него положительно.

Решение будет принято непосредственно перед поездкой, — сказал помощник российского президента.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил о том, что формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. По его словам, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».