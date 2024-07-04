В Кремле раскрыли, договорились ли Путин и Эрдоган о встрече в Турции Песков: сроки визита Путина в Турцию пока не согласованы

Фото: kremlin.ru

Реджеп Эрдоган, Владимир Путин

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Турцию пока не определены, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, переговоры российского лидера с турецким коллегой согласуют по дипломатическим каналам.

Будут согласованы по дипканалам, — ответил Песков на вопрос, договорились ли Путин и Эрдоган о встрече в Турции.

Главы РФ и Турции встретились накануне в Астане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также затронули тему Сирии и Израиля. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения между двумя странами.

Турецкий лидер во время переговоров с российским коллегой назвал теплыми отношения между государствами. Эрдоган также пригласил Путина посетить Анкару в кратчайшие сроки.

На саммите ШОС глава РФ также встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На опубликованных в Сети кадрах можно заметить, как лидеры обнимаются и о чем-то оживленно разговаривают. При этом пресс-служба Кремля информировала, что на саммите в Астане полноформатные переговоры Путина и Лукашенко не запланированы. Однако они так или иначе встретятся на полях ШОС.