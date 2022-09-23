В Кремле прокомментировали тревогу граждан России из-за мобилизации Песков: тревогу россиян из-за мобилизации понять сложно

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не понятна «истерическая реакция» в обществе на объявленную в России частичную мобилизацию, передает РИА Новости. Он добавил, что сейчас нет дефицита в разъяснениях со стороны Минобороны.

Можно было бы понять такую истерическую реакцию в первые часы после объявления, даже в первый день. Был недостаток информации. Но со вчерашнего дня были активированы все информационные линии, справочные, — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, Минобороны регулярно отвечает на все вопросы по горячей линии, а СМИ публикуют ответы.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.