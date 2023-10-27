В Кремле прокомментировали новости о покушении на Олега Царева Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о покушении на Царева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

В Кремле не располагают информацией о покушении на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, пока рано комментировать произошедшее.

Я не располагаю такой информацией, я не знаю, насколько это соответствует действительности, поэтому ничего не могу сказать, — сказал Песков.

Покушение на экс-нардепа произошло минувшей ночью. На политика напали возле его дома в Ялте. По информации председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, в Царева стреляли. Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сведения о покушении также подтвердили родственники политика.

В Крыму произошедшее с украинским экс-депутатом назвали «ожидаемым». Вице-спикер местного парламента Владимир Бобков заявил, что Россия имеет дело с «террористическим режимом» в Киеве, который «должен быть устранен». Бобков добавил, что о вероятном нападении на Царева он узнал из СМИ и не может подтвердить достоверность информации. Тем не менее спикер сказал, что в Крыму расстроены сообщениями о покушении на жизнь Царева.