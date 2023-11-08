В Кремле пообещали ответ на конфискацию российских активов Песков: Москва проработает ответ на возможную конфискацию своих активов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Конфискация российских активов повлечет за собой очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет, и тех, кто ими воспользуется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва проработает ответ, но эти меры вряд ли будут зеркальными.

Разумеется, мы будем прорабатывать ответные меры, вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, подобная тенденция наблюдается давно. США и Евросоюз последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем российских авуаров. Это незаконно и противоречит всем возможным правилам, подчеркнул он.

Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется, — предупредил Песков.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Согласно решению, соответствующими полномочиями наделят президента и госсекретаря. Конфискованные российские деньги будут зачисляться в специальный «фонд поддержки Украины».

По словам вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, данное решение нанесет сокрушительный удар по репутации США и станет еще одним подтверждением полного провала американской внешней политики.