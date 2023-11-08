В Конгрессе США одобрили законопроект о передаче Украине российских активов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, передает РИА Новости результаты голосования. Согласно итогам, 40 человек проголосовали «за» и двое «против».

Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов <...> при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины, — отмечают авторы законопроекта.

Согласно документу, госсекретаря наделят полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны. В то же время решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства зачислятся в специальный «фонд поддержки Украины».

При этом ранее сообщалось, что для изъятия замороженных в Европе российских активов и передачи их Украине нужна правовая основа, поскольку все возможные способы использовать такие средства влекут тяжелые последствия для экономики Евросоюза. Поэтому инициатива ЕС по российским деньгам столкнулась с опасениями Европейского центрального банка и некоторых стран, включая Францию и Германию. По их мнению, такой шаг приведет к перекосу на финансовых рынках и ослабит позиции евро как резервной валюты.