Косачев заявил о сокрушительном ударе по США после конфискации активов РФ Косачев: передача активов РФ Киеву нанесет сокрушительный удар по репутации США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передача российских активов Киеву нанесет сокрушительный удар по репутации США, заявил в свое Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, конфискация чужих денег станет еще одним подтверждением полного провала внешней политики США.

Если США пойдут на конфискацию — это будет еще одним ярким подтверждением полного провала американской внешней политики, который, наряду с не менее громким провалом на Ближнем Востоке, нанесет сокрушительный удар по репутации претендента на мировую гегемонию, — написал он.

По его словам, США наносят удар по самим устоям той системы, которую изо всех сил сами же пытаются сохранить. Но чем дальше, тем больше они загоняют себя в состояние некоего цугцванга, пишет Косачев. Любая мера Вашингтона в отношении России, отмечает он, является мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира далее в состоянии однополярного диктата одной страны.

Таким образом вице-спикер Совфеда отреагировал на решение комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержать законопроект о передаче Украине российских активов. Соответствующими полномочиями наделят президента и госсекретаря. Конфискованные средства будут зачисляться в специальный «фонд поддержки Украины».