В Кремле озвучили прогноз по ситуации с паводками Песков: прогноз специалистов по ситуации с паводками неблагоприятный

Прогноз специалистов по ситуации в зоне паводков неблагоприятный, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, обстановка остается напряженной и требует усилий от власти на всех уровнях.

Очень много прогнозов выдается и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти, <...> большая вода приходит в новые регионы — Курганская область, Тюменская область, — заявил Песков.

Он отметил, что для оказания своевременной помощи людям требуются «энергичные усилия». На этом делается основной акцент, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в зону паводков. Он пояснил, что глава государства и так занимается координацией всех ветвей власти в борьбе со стихийным бедствием.

Пресс-секретарь российского лидера также отмечал, что вопрос паводков в российских регионах остается в центре внимания президента. По его словам, ситуация сложная, проводится напряженная работа муниципального, районного, регионального руководства с населением.

Кроме того, в МЧС рассказали, что главными причинами масштабного половодья в России стали промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки.