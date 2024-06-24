В Кремле ответили, закроют ли курортный сезон в РФ после удара по Крыму Песков: решений о закрытии курортного сезона после удара ВСУ по Крыму не было

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На данный момент власти не принимали никаких решений насчет закрытия курортного сезона, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждает ли глава государства Владимир Путин соответствующую возможность после ракетного удара по Севастополю, передает ТАСС.

Никаких решений на этот счет не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за произошедшей накануне атаки Вооруженных сил Украины. Режим будет действовать до особого распоряжения.

Вооруженные силы Украины в воскресенье, 23 июня, атаковали пляж в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в результате удара погибли четыре человека, среди них двое детей. Губернатор также уточнил, что пять детей находятся в реанимации. Их доставят в Москву специальным бортом. В Минздраве России уточнили, что в результате ракетного обстрела Севастополя пострадал 151 человек.

В Минобороны России заявили, что ответственность за трагические события в Севастополе, где погибли мирные жители, несут США. В ведомстве пояснили, что все полетные задачи ракет ATACMS, которыми был нанесен удар по городу, вводятся американскими специалистами.