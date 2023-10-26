В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с делегацией ХАМАС в Москве Песков: контакты Путина с делегацией ХАМАС не запланированы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Контакты президента России Владимира Путина с прибывшей в Москву делегацией ХАМАС не запланированы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, встречи с членами группировки будут проводиться по линии МИД РФ.

Нет. Контакты по линии МИД, — сказал Песков.

26 октября представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что делегация ХАМАС во главе с членом политбюро организации Абу Марзуком находится с визитом в Москве. Она пообещала проинформировать о дальнейших контактах с представителями палестинского движения.

Позднее стало известно, что члены делегации провели в Москве встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, в ходе которой стороны обсудили палестино-израильскую войну. Отмечается, что движение высоко оценило позицию президента России Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке, а также дипломатические усилия Москвы в этом вопросе. Делегация также призвала международное сообщество обратить внимание на «геноцид, который совершает израильское правительство».

До этого Песков сообщал, что в настоящее время идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Он отметил, что точные сроки встречи пока неизвестны из-за динамичного развития событий в Ближневосточном регионе.