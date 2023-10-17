В Кремле заявили о подготовке Путина к встрече с Аббасом Песков: готовится встреча Путина с президентом Палестины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет подготовка встречи президента России Владимира Путина с лидером Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС. Он отметил, что точные сроки встречи пока неизвестны из-за динамичного развития событий в Ближневосточном регионе.

Она (встреча двух президентов. — NEWS.ru) готовится, она была еще ранее согласована. <...> Но, еще раз повторяю, события развиваются настолько динамично, что пока точно я не могу сказать, — сказал Песков.

Ранее Аббас во время телефонной беседы с Путиным выразил соболезнования в связи с гибелью граждан РФ в секторе Газа. Отмечается, что главы государств также обговорили усилия, предпринятые для прекращения огня на Ближнем Востоке.

Путин в свою очередь выразил соболезнования жертвам палестинского народа, вновь подчеркнув важность прекращения боевых действий и оказания гуманитарной помощи. Аббас поблагодарил его и добавил, что высоко ценит позицию Москвы по поддержке народа Палестины и по установлению мира на Ближнем Востоке, основанного на резолюциях международного права.

Палестинский лидер еще раз подчеркнул, что сейчас необходимо создавать безопасные коридоры для доставки медикаментов и продовольствия в сектор Газа, а также обеспечить местных жителей водой и электричеством.