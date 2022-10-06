Песков назвал слова Зеленского об ударах по России призывом к мировой войне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мир обратить внимание на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о превентивном ударе по России, поскольку это ничто иное, как призыв к началу мировой войны, передает РИА Новости. Он добавил, что США и Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, и поэтому они должны нести ответственность за такие заявления.

Заявления Зеленского — ничто иное, как призыв к началу мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями, — сказал Песков.

Ранее Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на это необходимо пойти, чтобы исключить возможность применения РФ ядерного оружия.

Ранее в НАТО заявили об опасениях, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной. В Альянсе считают, что Россия таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что утверждения стран Запада об «угрозах России применить ядерное оружие» являются очередным фейком. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием.