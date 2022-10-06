Зеленский потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможность применения РФ ядерного оружия.

Что должна делать НАТО — исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Нужны превентивные удары, чтобы они (Россия. — NEWS.ru) знали, что их ожидает, если они применят ядерное оружие. Не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, тогда получи вот это», — заявил Зеленский.

По его словам, если президент РФ Владимир Путин решит нанести ядерный удар, то мир этого никогда не простит. При этом он считает, что российский лидер «очень любит свою жизнь».

И, думаю, он понимает, что после применения ядерного оружия он не сможет больше сохранить ее. Я в этом уверен, — сказал Зеленский.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что утверждения стран Запада об «угрозах России применить ядерное оружие» являются очередным фейком. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием.

Посол РФ в США Анатолий Антонов ранее заявил, что у Вашингтона и НАТО есть нездоровый страх перед наличием у России ядерного оружия. Он отметил, что в России, как и в других странах, имеющих такое оружие, понимают, что в войне с его применением победителей быть не может.