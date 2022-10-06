Антонов: у США и НАТО есть нездоровый страх перед ядерным оружием России

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Посол России в США Анатолий Антонов считает, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед наличием у России ядерного оружия. Об этом дипломат заявил в интервью Первому каналу.

Я думаю, что у США и НАТО существует нездоровое чувство страха в контексте наличия у нас ядерного оружия. Пока концепцию ядерного устрашения никто не отменял, — сказал Антонов.

Дипломат добавил, что страны, у которых есть ядерное оружие, прекрасно понимают, что победителей в ядерной войне быть не может.

И мы живем все эти десятилетия с момента появления ядерного оружия и у американцев, и у французов, и у британцев, и у нас, именно понимая то, что победителей в ядерной войне быть не может, и [то, что] война ядерная [может] начаться, представить это себе просто невозможно, — отметил российский посол.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что в Вашингтоне не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия. Соответственно, нет оснований корректировать расстановку своих ядерных установок.

Ранее в НАТО заявили об опасениях, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море или на границе с Украиной. В Альянсе считают, что Россия таким образом «продемонстрирует готовность применить оружие массового поражения».