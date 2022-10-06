Матвиенко назвала ложью заявления Запада о российской ядерной угрозе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Утверждения стран Запада о том, что Россия угрожает применением ядерного оружия являются очередным фейком, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая принимает участие в саммите спикеров парламентов G20. Она подчеркнула, что у РФ никогда не было планов грозить кому-либо таким оружием, передает ТАСС.

Коллективный Запад уже исчерпал аргументы, чтобы дискредитировать Россию, чтобы нагнетать вокруг России такую ярую русофобию, пугать мир такой страшной Россией. Начали запускать эту мульку о ядерной угрозе России. Это очередная ложь, очередной фейк, — сказала Матвиенко.

Она добавила, что российская сторона рассматривает ядерное оружие исключительно как фактор сдерживания, средства защиты в случае нападения.

Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что у Вашингтона и НАТО есть нездоровый страх перед наличием у России ядерного оружия. Он отметил, что в РФ, как и в других странах, имеющих такое оружие, понимают, что в войне с его применением победителей быть не может.