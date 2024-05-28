В Кремле отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России Песков назвал «абсолютно безответственными» слова Столтенберга об ударах по РФ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России являются «абсолютно безответственными и провокационными», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передают «Известия», на Западе нет единого мнения по вопросу атаки западным оружием по РФ.

Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные провокационные заявления, к которым отношу слова господина Столтенберга. Но и есть те, кто задается вопросом, нужно ли продолжать эскалацию, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что о возможном ответе на удары знают лишь российский лидер Владимир Путин и военное руководство, которое принимает контрмеры.

Ранее Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.

Позже верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран — участниц объединения обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. Он уточнил, что сегодня эти дебаты набирают обороты.