Песков заявил, что в контактах Казахстана с Европой нет ничего внезапного

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Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России не удивлены контактам Казахстана с европейскими странами, это абсолютно нормальный процесс. По его словам, Астана развивает отношения с теми государствами, которые больше соответствуют ее интересам, сообщает ТАСС.

Ничего внезапного [в этом] нет. Естественно, Казахстан развивает отношения и с европейскими государствами. Это абсолютно нормальный процесс, — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Астану 1 ноября является историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

Политолог Алексей Макаркин сообщил, что Токаев, назвав визит Макрона в Астану историческим, лишь проявил уважение. По его мнению, в этой встрече нет ничего особенного.

До этого сообщалось, что Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Отмечается, что обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.