«Надо уважить гостя»: политолог об «исторической» встрече Токаева и Макрона Политолог Макаркин: Токаев проявил уважение к Макрону, назвав визит историческим

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Франции Эммануэль Макрон (справа налево)

Назвав визит лидера Франции Эммануэля Макрона в Астану историческим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лишь проявил уважение к нему, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его мнению, на этой встрече не будет ничего особенного.

Я не думаю, что на встрече будет что-то особенное, слово «историческое» является обычным для такого рода риторики. Я бы здесь не преувеличивал, но надо показать свое уважение президенту Франции, — сказал Макаркин.

Он отметил, что Казахстан проводит многовекторную внешнюю политику и поддерживает отношения как с Россией, так и с западными странами. Макаркин считает, что переориентации Казахстана на Запад не произойдет, как и отхода от многовекторности. Тем не менее эксперт добавил, что Россия с вниманием относится к контактам республики с Европой и США.

Ранее Токаев заявил, что визит Макрона в Астану 1 ноября является историческим. По его словам, сотрудничество между двумя странами динамично развивается, при этом ему надо придать дополнительный импульс. В свою очередь Макрон высоко оценил уровень отношений между странами.

До этого сообщалось, что Макрон запланировал визиты в Казахстан и Узбекистан с целью укрепления энергетической безопасности страны. Отмечается, что обе эти центральноазиатские страны богаты энергоресурсами и являются одними из главных поставщиков урана.