В Кремле оценили встречу Путина и Мирзиеева Песков назвал встречу Путина и Мирзиеева важной частью визита в Ташкент

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Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев

Личное общение президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева является важным элементом визита российского лидера в республику, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы.

Все-таки за всеми этими церемониями потом стоят многие часы общения. И сейчас два президента отправляются на личное общение, которое, собственно, и является одним из важных элементов этого визита. Потому что именно в моменты такого общения обсуждаются самые чувствительные вопросы, — сказал Песков.

Путин прибыл с официальным визитом в Ташкент сегодня, 26 мая. Российского лидера встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ранее российский лидер поздравил с днем рождения коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин отметил его значительный авторитет на международной арене и огромный вклад в развитие стратегического партнерства стран. Президент РФ добавил, что дорожит товарищескими отношениями с казахстанским лидером и желает ему здоровья и благополучия.