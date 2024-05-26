Мирзиёев встретил Путина в аэропорту Ташкента

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Ташкент, сообщает пресс-служба Кремля. Российского лидера встретил в аэропорту глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По приглашению президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в столицу Узбекистана Ташкент, — говорится в сообщении.

На представленных кадрах можно увидеть, как узбекский лидер пожимает руку коллеге у трапа самолета. После Путин приветствует других встречающих официальных лиц. В ходе переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-узбекских отношений. Кроме того, Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.

Ранее стало известно, что Россия и Узбекистан прорабатывают план по сооружению в республике станции с малыми ядерными реакторами. Согласно сведениям в материалах к визиту Путина в страну, между сторонами идет согласование параметров контракта по строительству АЭС.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Узбекистан с двухдневным государственным визитом 26–27 мая. Эта зарубежная поездка станет уже третьей для российского лидера с начала его нового президентского срока.