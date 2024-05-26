Россия и Узбекистан планируют строительство АЭС Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС российского дизайна в Узбекистане

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв, ТАСС

Владимир Путин

Россия и Узбекистан прорабатывают план по сооружению в республике станции с малыми ядерными реакторами, говорится в материалах к визиту российского лидера Владимира Путина в страну, который состоится 26–27 мая. Между сторонами идет согласование параметров контракта по строительству АЭС, передает РИА Новости.

Важный совместный проект — сооружение в республике атомной электростанции российского дизайна. В настоящее время идет согласование параметров генерального контракта, — говорится в документе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Узбекистан с двухдневным государственным визитом. Эта зарубежная поездка станет уже третьей для российского лидера с начала его нового президентского срока.

До этого российский лидер провел телефонные переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудили подготовку предстоящего визита Путина в республику и его недавние контакты с руководством Китая.

Кроме того, лидеры стран коснулись практических вопросов дальнейшего развития взаимного сотрудничества. В частности, были подняты темы торгово-экономической сферы. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление работать на благо укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.