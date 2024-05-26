Путин проведет два дня в Узбекистане

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетит с двухдневным визитом Узбекистан, где проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что предстоящий визит 26–27 мая будет государственным.

Это, как говорится в сообщении, наивысший из возможных статусов для посещения другой страны. Кроме того, будет уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. Инаугурация российского лидера состоялась 7 мая.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с узбекским коллегой. Стороны обсудили подготовку предстоящего визита Путина в республику и его недавние контакты с руководством Китая. Кроме того, политики коснулись практических вопросов дальнейшего развития взаимного сотрудничества. В частности, были подняты темы торгово-экономической сферы. Путин и Мирзиёев подтвердили стремление работать на благо укрепления союзнических отношений и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном.

До этого российский лидер поздравил с днем рождения коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Путин отметил его значительный авторитет на международной арене и огромный вклад в развитие стратегического партнерства стран. Президент РФ добавил, что дорожит товарищескими отношениями с казахстанским лидером и желает ему здоровья и благополучия.