Путин поздравил Токаева с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Он отметил его значительный авторитет на международной арене и огромный вклад в развитие стратегического партнерства стран. Президент РФ добавил, что дорожит товарищескими отношениями с казахстанским лидером и желает ему здоровья и благополучия, передает Кремль.

Своей деятельностью во главе государства Вы снискали заслуженное уважение соотечественников и значительный авторитет на международной арене. В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также конструктивного взаимодействия в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур, — отметил Путин.

В этом году Токаеву исполнился 71 год. Он возглавляет Казахстан с 2019 года, когда первый президент республики Нурсултан Назарбаев подал в отставку.

Ранее Токаев встретился с Путиным и поздравил его с переизбранием на должность президента РФ. СМИ писали, что по итогу переговоров двух лидеров сложилось впечатление, что Казахстан берет курс на сближение и улучшение отношений с Россией.