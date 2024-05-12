В Китае поразились поведению Токаева на встрече с Путиным Tencent: Токаев на встрече с Путиным намекнул на «отдаление» от России

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков, РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках совета Евразийского экономического союза намекнул, что готов построить пять новых трансграничных транспортно-логистических узлов, четыре из которых не будут связаны с РФ, отметили журналисты китайского издания Tencent. Они подчеркнули, что заявление Токаева поразило их, передает ABN24.

Токаев изменил свое прежнее сдержанное поведение и стал чрезвычайно активным, — указали авторы.

Журналисты добавили, что Токаев при встрече с Путиным поздравил его с переизбранием. Из-за этого, продолжили китайские авторы, сложилось впечатление, что Казахстан берет курс на сближение и улучшение отношений с Россией.

Однако, обратили внимание в КНР, президент Казахстана заговорил о перспективах транскаспийского транспортного коридора, который сможет связать Китай и страны Западной Европы. Токаев выразил мнение, что через терминал в Сиане, причастный к коридору и созданный с помощью Казахстана, можно поставлять объемные грузы. Данный маршрут не проходит через Россию и по сути является конкурентом логистических проектов РФ, добавили журналисты.

Ранее Токаев заявил, что важнейшим направлением работы Евразийского экономического союза должно стать создание единого безбарьерного рынка и «бесшовной» логистики. По его мнению, в первую очередь следует устранить скрытые ограничения и создать единый евразийский коридор.

Политик пояснил, что важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений. Иными словами, точечных решений и какого-либо ручного управления. Необходимо также создать единый евразийский цифровой коридор.