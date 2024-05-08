Токаев предложил создать безбарьерный внутренний рынок в ЕАЭС

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Касым-Жомарт Токаев

Важнейшим направлением работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должно стать создание единого безбарьерного рынка и «бесшовной» логистики, заявил на саммите в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого цитирует пресс-служба Кремля. По его мнению, в первую очередь следует устранить скрытые ограничения и создать единый евразийский коридор.

Политики пояснил, что важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений. Иными словами, точечных решений и какого-либо ручного управления. Необходимо также создать единый евразийский цифровой коридор.

В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов, — сказал Токаев.

В Москве 8 мая начался саммит ЕАЭС, на котором собрались главы государств — членов интеграционного экономического объединения. Их встреча приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении союза. На заседании в узком составе присутствовали президенты РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров, а также председатель коллегии ЕАЭС Бакытжан Сагинтаев. Армению представил премьер-министр Никол Пашинян. Генсек СНГ Сергей Лебедев и главы Узбекистана и Кубы Шавкат Мирзиёев и Диас-Канель Бермудес присоединились к заседанию в расширенном составе.