В Кремле оценили отказ ряда зарубежных банков принимать карты «Мир» Песков: РФ с партнерами будут минимизировать риски при использовании карт «Мир»

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Россия ведет диалог с другими странами, чтобы минимизировать их риски при использовании карт «Мир», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом он назвал ограничения на использование российской платежной системы в некоторых странах следствием совершенно неприкрытого давления и угроз, прежде всего, со стороны США.

Мы продолжаем диалог с этими странами с тем, чтобы такие риски минимизировать и выработать алгоритмы взаимодействия, которые позволят полностью минимизировать эти риски, — сообщил он.

Ранее стало известно, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир», сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт». Там уточнили, что решение принято в связи с санкционным режимом США.

Ранее аналогичное решение было принято в Армении. Банки, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card, 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.

Также сообщалось, что крупнейший банк в Казахстане Halyk Bank приостановил обслуживание российских карт «Мир». В финансовой организации заявили, что банк не работает с российскими картами с 27 февраля.