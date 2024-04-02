Санкции США вынудили Киргизию пойти против России «Элкарт»: карты «Мир» перестанут работать в Киргизии с 5 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир», сообщил оператор национальной платежной системы «Элкарт». Там уточнили, что решение принято в связи с санкционным режимом США.

Подразделение Минфина США, отвечающее за контроль за иностранными активами, ввело санкции против АО «Национальная система платежных карт» (АО «НСПК»), оператора карт платежной системы «Мир». С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» (ЗАО «МПЦ») как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт» информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре, — сказано в коммюнике.

Оператор уточнил, что в связи с принимаемыми мерами с 5 апреля пользователям карт «Мир» будет недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи.

Ранее аналогичное решение было принято в Армении. Банки, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card, 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее объяснил позицию Еревана давлением со стороны Вашингтона. По его словам, с такими обстоятельствами сталкиваются многие страны.