Карты «Мир» перестали принимать почти во всех банках Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банки Армении, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), 30 марта перестали обслуживать российские карты платежной системы «Мир», передает ТАСС со ссылкой на кол-центр системы. Эту информацию подтвердили агентству жители Еревана, владеющие соответствующими банковскими картами. При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.

С сегодняшнего дня банки, работающие с нашей системой, перестали обслуживать карты «Мир». В случае необходимости можете обращаться в конкретные банки, которые прекратили принимать вашу карту, — говорится в сообщении.

Пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК) ранее сообщала, что владельцам «ВТБ Армения» по-прежнему доступны снятие наличных в банкоматах, оплата услуг в онлайн-банке и переводы, в том числе трансграничные. В Армении работает 53 отделения ВТБ, 22 из которых расположены в Ереване, уточнили в организации.

Информация о том, что банки — участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекратят принимать карты «Мир», появилась 19 марта.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел запрет на любые денежные переводы, связанные с картами «Мир». Клиентов финансовой организации предупредили, что транзакции в приложении Freedom Banker на карты российской платежной системы теперь недоступны.