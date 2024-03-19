Банки в Армении прекратят обслуживать карты «Мир» Банки платежной системы Армении ArCa 30 марта прекратят обслуживать карты «Мир»

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Банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекратят принимать карты «Мир», сообщили РИА Новости в Национальной системе платежных карт. С российскими картами в республике продолжит работать банк «ВТБ Армения», отметили в пресс-службе НСПК.

НСПК получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники ArCa прекращают обслуживание карт «Мир», — сообщили представители НСПК.

Банк «ВТБ Армения» продолжает обслуживание карт «Мир» в полном объеме, подчеркнули в Национальной системе платежных карт. Держателям карт «Мир» по-прежнему доступно снятие наличных в банкоматах «ВТБ Армении», а также возможность оплаты услуг через его онлайн-банк.

Ранее в «ВТБ Армении» рассказали, что карты российской платежной системы «Мир» с 30 марта перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства армянских банков. Представитель кредитной организации отметил, что держателям карт «Мир» и любых других российских банков будут по-прежнему доступны ключевые сервисы в инфраструктуре «дочки» ВТБ, у которой в Армении 53 отделения, в том числе 22 — в Ереване. По всей стране клиентам также доступно более 190 банкоматов.