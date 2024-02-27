Бывшая республика СССР запретила денежные переводы с карт «Мир» Казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел запрет на денежные переводы с карт «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Казахстанский банк «Фридом Финанс» ввел запрет на любые денежные переводы, связанные с картами «Мир», информирует Frank Media. Клиентов финансовой организации предупредили, что транзакции в приложении Freedom Banker на карты российской платежной системы теперь недоступны.

В качестве альтернативы были предложены переводы с помощью системы SWIFT или выпущенных не в России Visa и Mastercard. Еще одним вариантом стало использование Цифра банка, который ранее входил в российский «Фридом Финанс», но был продан инвестиционной компании Freedom Holding.

До этого посол РФ в Лаосе Владимир Калинин рассказал, что в азиатской стране начали принимать карты «Мир». По его словам, пользователи платежной системы могут снять лаосские кипы в местных банкоматах в тестовом режиме. Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше туристов из РФ, уточнил дипломат.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в октябре прошлого года заявлял, что планы российских банков устанавливать свои терминалы в других странах для оплаты по картам «Мир» не нарушают закон. При этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть, добавил он.