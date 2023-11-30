Карты «Мир» начали принимать еще в одной азиатской стране Посол РФ: банки Лаоса начали принимать карты российской платежной системы «Мир»

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Карты российской платежной системы «Мир» начали принимать банки Лаоса, сообщил РИА Новости посол РФ в азиатской стране Владимир Калинин. По его словам, пользователи карт могут снять лаосские кипы в местных банкоматах в тестовом режиме.

По имеющейся информации, некоторые банки уже принимают карты «Мир», а в банкоматах можно снять деньги в лаосской валюте в тестовом режиме, — сказал дипломат.

Калинин считает «неоправданным», что самобытный и дружелюбный Лаос не пользуется популярностью у россиян. Он выразил надежду, что открытие дополнительных авиарейсов привлечет в эту страну больше российских туристов.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев ранее заявил, что планы российских банков устанавливать свои терминалы в других странах для оплаты по картам «Мир» не нарушают закон. При этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть, добавил он.

Комлев отметил, что в текущих условиях банки вынуждены брать на себя высокие риски, поэтому установку терминалов за рубежом запрещать нельзя. Со своей стороны НСПК может лишь дать определенные разъяснения, которые позволят организациям чувствовать безопасность и уверенность, указал Комлев.