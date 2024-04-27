В Кремле объяснили последствия от решения Бельгии по активам в России Песков: отказ Бельгии признавать обмен активами с РФ затруднит процесс

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Отказ Бельгии признавать обмен заблокированными активами российских и иностранных инвесторов затруднит процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако, уточнил он, работа будет продолжена, передает ТАСС.

Как минимум это не будет способствовать обмену активами. Это трудности на пути реализации такого плана, но мы продолжим нашу работу, — сказал представитель Кремля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе планируется разблокировать счета примерно на 100 млрд рублей.

Позже замминистра финансов РФ Алексей Моисеев уточнил, что механизм должен заработать в течение нескольких недель. По его словам, он коснется счетов типа «С», которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.

Палата представителей США 20 апреля приняла законопроект о конфискации активов РФ в пользу Украины. Позже Песков заявил, что Москва будет защищать свои интересы. При этом он добавил, что не может и не станет раскрывать подробности возможных действий России на решения Запада.