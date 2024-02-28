Названы сроки запуска механизма обмена заблокированными активами Минфин ждет запуска обмена замороженными активами в течение нескольких недель

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Механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами должен заработать в течение нескольких недель, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению, передает ТАСС. Он коснется счетов типа С, которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.

Этот механизм рассматривался подкомиссией, в целом подходы были одобрены. <...> Предполагается, что обмен активами будет производиться в течение полугода, — сказал он, добавив, что сам механизм заработает в течение нескольких недель.

По словам Моисеева, Минфин ожидает, что российские инвесторы получат не меньше, чем рыночная стоимость активов на момент начала обмена. По его словам, в обмене будут участвовать исключительно средства в Национальном расчетном депозитарии.

В конце декабря 2023 года заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что первый этап обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами стартует в январе 2024 года. По его словам, он продлится до конца следующего года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, позволяющий обменивать замороженные на Западе активы россиян на заблокированные средства иностранных инвесторов. Известно, что на сегодняшний день у российских граждан заблокировано активов на общую сумму 1,5 трлн рублей. Ответственным за исполнение указа назначен Совет директоров Центробанка.