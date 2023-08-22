В России хотят запустить обмен замороженными активами Минфин России анонсировал запуск обмена замороженными активами с Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство и Банк России подготовили проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин. На первом этапе планируется разблокировать счета на примерно 100 млрд рублей.

У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. <…> Мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам, — сказал Силуанов.

Ранее Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Отмечается, что правительству нужно до 30 ноября обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями.

Путин отметил, что сегодня достаточно много отечеcтвенных активов оформлены на иностранные компании. Их собственники, российские граждане, хотят вернуться в российскую юриcдикцию, и именно для них в России запустили два специальных административных района в Приморском крае и в Калининградской облаcти. Там компании могут защитить свои активы, сохранить привычную систему корпоративного управления, а также воспользоваться налоговыми преферeнциями.

В 2022 году Путин подписал закон, который позволяет попавшим под санкции банкам проводить реорганизацию с целью выделения нового юрлица, к которому переходят замороженные активы. Расчеты с иностранными клиентами будут проводиться через новую структуру. Таким правом банки могут воспользоваться до 1 июля.