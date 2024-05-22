В Кремле объяснили, почему Путин отправил Володина на прощание с Раиси Песков: Володин поехал в Иран на прощание с Раиси, а не на похороны

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин, Вячеслав Володин

Президент России Владимир Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять РФ в Иране после того, как иранская сторона сообщила об организации церемонии прощания с погибшим президентом Ибрахимом Раиси, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему решено направить Володина, хотя ранее заявлялось, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено, пишет ТАСС.

Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того, как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, — объяснил Песков.

Ранее в пресс-служба Госдумы сообщили, что Володин уже прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом Ирана, погибшим в минувшие выходные в авиакатастрофе. Председатель ГД в этот день по поручению президента России представляет страну на траурной церемонии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен дал положительный ответ на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше теперь, когда Раиси мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от его гибели в авиакатастрофе.

Песков назвал эти заявления хамскими. По его словам, трудно поверить в то, что высокопоставленный представитель государства уровня США мог сказать такое.