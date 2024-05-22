Песков назвал хамством слова Блинкена о смерти Раиси

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что народ Ирана и мир в целом оказались в выигрыше от гибели президента республики Ибрахима Раиси, является хамским, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, трудно поверить в то, что высокопоставленный представитель государства уровня США мог сказать такое.

Я, честно говоря, не видел это в оригинале. Трудно поверить этой информации. Тем более такой высокопоставленный представитель такой страны как США мог сделать, дипломатично говоря, неловкое заявление, а говоря по сути — хамское заявление в отношении целого народа, — заявил Песков.

Ранее Блинкен дал положительный ответ на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше теперь, когда Раиси мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от его гибели в авиакатастрофе. Госсекретарь подчеркнул, что в США не оплакивают гибель президента Ирана и не стали бы объявлять минуту молчания в память о нем, как это сделали в ООН. Однако накануне американский Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи со смертью Раиси.

Бывший посол России в Иране Александр Марьясов, комментируя заявление, отметил, что США ликуют и воспринимают «на ура» несчастья других стран. По его словам, не стоит удивляться подобной реакции Вашингтона.

Соединенные Штаты в 2019 году включили Раиси в санкционный список по обвинению в нарушении прав человека. Президента уличили в работе в «комиссии смерти», казнившей политических заключенных в 1988 году.