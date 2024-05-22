Скандальные слова Блинкена о смерти Раиси объяснили ликованием США Экс-посол в Иране Марьясов: США воспринимают на ура несчастья других стран

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотни жителей Тегерана приняли участие в церемонии прощания с разбившимся в авиакатастрофе иранским лидером Ибрахимом Раиси

Соединенные Штаты ликуют и воспринимают на ура несчастья других стран, заявил РИА Новости бывший посол России в Иране Александр Марьясов. Таким образом дипломат прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что народ Ирана и мир «выиграли» от гибели президента Ибрахима Раиси при крушении вертолета. Марьясов считает, что не стоит удивляться подобной реакции Вашингтона.

Иранцы отвечали взаимностью после введения санкций, после усиления нажима на Иран. В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединенных Штатах на ура. Поэтому тут удивляться нечему, — отметил экс-посол.

Марьясов выразил уверенность, что отношения России и Ирана при новом президенте продолжатся на дружественной ноте, пока главой государства является верховный и духовный лидер аятолла Али Хаменеи. Он добавил, что поэтому США «нечего радоваться».

Блинкен ранее положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза о том, стал ли мир лучше, когда Раиси мертв. По словам политика, мир и иранский народ «выиграли» от гибели президента в авиакатастрофе.

Вертолет, перевозивший Раиси и сопровождавших его лиц, 19 мая упал в горном районе Верзеган. Все присутствовавшие на борту погибли.