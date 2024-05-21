В Турции указали на ряд странностей вокруг крушения вертолета с Раиси Turkiye: Раиси полетел в Азербайджан на Bell-212 вместо привычного Ми-171

Президент Ирана Ибрахим Раиси полетел в Азербайджан на американском вертолете Bell-212, хотя обычно выбирал для передвижения российский Ми-171, указала турецкая газета Turkiye со ссылкой на источник в иранских органах безопасности. Также отмечается, что пилоты, как правило, назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш.

Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад. Еще одна важная деталь: ранее пилоты назначались из рядов Корпуса стражей исламской революции, а в этот раз — из кадров Эртеш (армии), — сообщил собеседник издания.

Издание также обратило внимание, что потерпевший крушение вертолет был оборудован тремя разными системами слежения, но обнаружит его местонахождение после катастрофы не удалось. Власти Турции указывали, что не фиксировали сигналов от летательного аппарата. Там пришли к выводу, что система была либо отключена, либо и вовсе отсутствовала.