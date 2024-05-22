Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше теперь, когда президент Ирана Ибрахим Раиси мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от его гибели в авиакатастрофе.
Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше, — заявил Блинкен.
Госсекретарь подчеркнул, что в США не оплакивают гибель Раиси, и не стали бы объявлять минуту молчания в память о нем, как это сделали в ООН. Причем накануне американский Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи со смертью президента Ирана.
Вертолет, перевозивший Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, 19 мая упал в горном районе Верзеган. Все присутствовавшие на борту погибли. Глава государства полетел в Азербайджан на американском вертолете Bell 212, хотя обычно выбирал для передвижения российский Ми-171, указывала ранее турецкая газета Turkiye. Также стало известно, что обычно пилоты назначались из рядов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а в этот раз — из армейских кадров.
Востоковед Саид Гафуров допустил, что после гибели Ибрахима Раиси и формирования нового кабинета министров Ирана отношения Исламской Республики и России улучшатся. По его словам, политики в Тегеране, которые лояльно относятся к Москве, могут получить больше власти. Востоковед отметил, что изменения могут произойти в случае прихода к власти в Иране компромиссной фигуры.