Блинкен высказался о влиянии смерти Раиси на народ Ирана Блинкен заявил о выигрыше народа Ирана после смерти президента Раиси

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/www.imago-images.de/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше теперь, когда президент Ирана Ибрахим Раиси мертв. По словам политика, мир и иранский народ выиграли от его гибели в авиакатастрофе.

Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и... не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше, — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что в США не оплакивают гибель Раиси, и не стали бы объявлять минуту молчания в память о нем, как это сделали в ООН. Причем накануне американский Госдепартамент опубликовал соболезнования в связи со смертью президента Ирана.

Вертолет, перевозивший Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, 19 мая упал в горном районе Верзеган. Все присутствовавшие на борту погибли. Глава государства полетел в Азербайджан на американском вертолете Bell 212, хотя обычно выбирал для передвижения российский Ми-171, указывала ранее турецкая газета Turkiye. Также стало известно, что обычно пилоты назначались из рядов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а в этот раз — из армейских кадров.

Востоковед Саид Гафуров допустил, что после гибели Ибрахима Раиси и формирования нового кабинета министров Ирана отношения Исламской Республики и России улучшатся. По его словам, политики в Тегеране, которые лояльно относятся к Москве, могут получить больше власти. Востоковед отметил, что изменения могут произойти в случае прихода к власти в Иране компромиссной фигуры.