Востоковед объяснил, как изменятся отношения РФ и Ирана после гибели Раиси Востоковед Гафуров: после гибели Раиси в Иране будет больше пророссийских сил

Фото: Mehrvarz Ahmadi/dpa/Global Look Press

После гибели Ибрахима Раиси и формирования нового кабинета министров Ирана отношения Исламской Республики и России улучшатся, рассказал NEWS.ru востоковед Саид Гафуров. По его словам, политики в Тегеране, которые лояльно относятся к Москве, могут получить больше власти.

Больше в правительстве будет тех, кто дружелюбно относится к России. В Иране есть олигархи, которые очень много на что влияют, они смотрят на Запад, а не на Россию. Но пророссийские политические силы есть, и они могут быть более широко представлены в правительстве, — заявил Гафуров.

Востоковед отметил, что изменения могут произойти в случае прихода к власти в Иране компромиссной фигуры. Раиси, как пояснил эксперт, не выражал интересы всех политических группировок. Следующий президент, по его мнению, будет формировать правительство с обширным кругом движений и сил.

Российско-иранские отношения будут развиваться, прежде всего в экономическом измерении. Хотя Россия реализует некоторые проекты в Иране, этого недостаточно совершенно. Это все понимают. Ситуация в отношениях Москвы и Тегерана будет зависеть от экономики, — сказал Гафуров.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предположил, что после гибели Раиси не стоит рассчитывать на резкие перемены в российско-иранских отношениях. Сенатор добавил, что контакты Москвы и Тегерана будут и далее укрепляться.