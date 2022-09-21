В Кремле объяснили, зачем объявлена частичная мобилизация Песков: частичная мобилизация объясняется тем, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Решение об объявлении частичной мобилизации было принято из-за того, что Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом НАТО и ряда других недружественных стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что об этом и говорил глава государства Владимир Путин в своем обращении, передает ТАСС.

О том, как изменились условия в ходе специальной военной операции, рассказал в своем выступлении Путин. Фактически мы сейчас сталкиваемся с военным потенциалом НАТО​, — сказал Песков.

В ходе обращения к гражданам страны ранее днем президент объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Кроме того, Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.