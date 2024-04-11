В Кремле обрадовались запуску ракеты «Ангара-А5» Песков поздравил российских ракетчиков с запуском «Ангары-А5»

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный

Кремль поздравляет российских ракетчиков, причастных к успешному запуску ракеты «Ангара-А5», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле рады этому событию, передает ТАСС.

Мы все присоединяемся к поздравлениям [в адрес] наших ракетчиков, которые запустили «Ангару». Радуемся вместе с ними, — сказал он.

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 апреля в 12:00 мск. Спустя 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего на орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка. «Ангара-А5» — экологически чистая ракета, которая не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

Первый пуск ракеты должен был состояться 9 апреля, также в 12:00. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. 10 апреля ситуация повторилась.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.