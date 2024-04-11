Ракета «Ангара-А5» успешно стартовала с космодрома Восточный

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции госкорпорации «Роскосмос». Отмечается, что до этого пуск летательного аппарата дважды откладывался.

Отмечается, что старт состоялся по плану в 12:00 мск. Спустя 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты, после чего на орбиту была выведена испытательная полезная нагрузка. «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

Первый пуск ракеты должен был состояться 9 апреля также в 12:00. Старт отменили за две минуты до запланированного времени. 10 апреля ситуация повторилась.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.

Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Железнов в беседе с NEWS.ru отметил, что ряд недостатков ракеты-носителя «Ангара-А5» можно выявить только при запуске. При этом он исключил влияние погоды на ситуацию с переносом запуска.