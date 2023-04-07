В Кремле оценили предложение о пасхальном перемирии Песков: в Москве не слышали о предложении Ватикана о пасхальном перемирии в зоне СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении

Кремль не будет комментировать сообщения в СМИ о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, в Кремле не слышали заявлений непосредственно от Ватикана.

Мы читали новости уважаемого представителя, который имел встречу с понтификом, но мы не слышали никакие заявления Ватикана на этот счет. Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать, — сказал Песков.

Ранее председатель Всемирного cоюза староверов Леонид Cевастьянов сообщил со ссылкой на личный разговор с понтификом, что Франциск прeдложил установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Укрaине.

Ранее папа римский заявил, что наилучший способ урегулирования конфликта на Украине — скорое начало переговоров между Россией и Западом.

До этого Франциск заявил о готовности способствовать мирному урегулированию украинского конфликта. Для этого, по его словам, он намерен лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным.