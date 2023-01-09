В Кремле назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации Песков призвал не верить слухам о новой волне мобилизации

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Распространяемые в ряде Telegram-каналов сообщения о новой волне частичной мобилизации не соответствуют действительности, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, всю актуальную информацию первыми сообщают российские власти, передает РИА Новости.

На этот счет все было много раз сказано. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Первоисточником является официальная власть во главе с президентом РФ. Не нужно преувеличивать роль Telegram-каналов, — сказал Песков.

4 января член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что необходимости в новом этапе мобилизации нет. По мнению депутата, ее проведение в ближайшие полгода будет неэффективно. Он пояснил, что еще не все ранее мобилизованные задействованы в боевых действиях. Кроме того, промышленности необходимо время на то, чтобы выйти на рубежи, необходимые для обеспечения новой волны мобилизации, считает Гурулев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук также заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, план по призыву 300 тысяч человек выполнен «и на этом все закончено». Эксперт также указал, что любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу.

В декабре президент Владимир Путин заверил, что призванного резерва достаточно для ведения военной операции. Он также добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.