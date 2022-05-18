В КПРФ заявили, что Слуцкому сложно будет заменить Жириновского Депутат Арефьев заявил, что Слуцкому сложно будет заменить Жириновского

Леонид Слуцкий / Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Решение депутатов от ЛДПР избрать постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого является их внутренним делом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. По его мнению, новому руководителю партии будет сложно заменить бессменного лидера Владимира Жириновского, всё будет зависеть от деятельности Слуцкого.

Если они считают нужным и возможным избрать Слуцкого руководителем, то пусть так считают. Это их внутрипартийное дело. Пройдёт время, посмотрят люди на деятельность Слуцкого, может, он станет таким же, заменит, будет хуже или лучше. Всё будет зависеть от его способностей. Пока будем наблюдать и смотреть за его деятельностью, — подытожил Арефьев.

Комментируя назначение Слуцкого, он также напомнил о том, что были вопросы о нравственном облике депутата в прошлом созыве.

Депутаты ЛДПР избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. С 2011 года и до своей смерти партией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года. В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года.

Ранее пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Слуцкий имеет большую депутатскую школу, активно занимался международной деятельностью и тесно общался с Жириновским. Тем не менее, по его словам, неправильно говорить о том, станет ли Слуцкий заменой Жириновскому, потому что бессменного лидера фракции невозможно заменить. Однако Ющенко допустил обновление ЛДПР при новом руководителе.